В новой школе на ул. Артиллерийской в Калининграде начали расставлять мебель

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде завершается строительство школы на улице Артиллерийской. В здании подходят к концу отделочные работы, уже полностью готовы третий и четвертый этажи, начинается расстановка мебели. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Также ведется монтаж оборудования в пищеблоке, пусконаладочные работы в бассейне. В актовом зале идёт отделка стен специальными звукопоглощающими материалами, в спортивных залах монтируется напольное покрытие. Завершаются работы на уличных спортплощадках.

«Еженедельно мы наблюдаем наращивание темпов, постоянную работу на объекте. Директор школы постоянно контролирует процесс, вносит коррективы. Нет сомнений, что школа будет работать в 2021 году», – отметила министр образования Светлана Трусенева.

В здании, помимо учебных классов, расположатся кабинеты информатики, мастерские по обработке древесины, металла, швейного дела, кулинарии, актовый зал, спортивные залы со снарядной, тренерской и блоком раздевальных помещений, школьный музей, игровые для групп продленного дня, административные помещения, библиотеку с читальным залом, книгохранилищем и картотекой. В учебном процессе предполагается использовать интерактивные панели и проекторы.