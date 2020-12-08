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Коронавирус Covid-19

В Калининградской области из-за ковида 26 классов в 16 школах отправлены на карантин

Также не работают некоторые детские сады
Кирилл Алексеев
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В калининградском управлении Роспотребнадзора сообщили, что в 26 классах приостановлены занятия из-за пандемии коронавируса. Ограничения также коснули работы детских садов.

- С целью ограничения распространения инфекции, предупреждения групповой заболеваемости гриппом и ОРВИ частично приостановлен учебный и воспитательный процесс 26 классов в 16-ти школах и 9 групп в 8-ми дошкольных организациях Калининграда, Черняховска, Гвардейского и Багратионовского районов, - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что за неделю в медицинские учреждения области с симптомами ОРВИ обратились 8293 человека, в том числе 2684 ребенка в возрасте до 14 лет.

- Прирост числа заболевших за последнюю неделю составил 7,2%, наибольший темп прироста отмечается среди детей школьного возраста – 23,4%, - добавили в управлении Роспотребнадзора.

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