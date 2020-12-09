Судно-трубоукладчик "Академик Черский" вернулось в Калининград

Странные маневры совершает судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое призвано достроить недостающую нитку газопровода "Северный поток - 2".

5 декабря оно должно было приступить к работе на западе Балтийского моря и выдвинулось из Калининграда. Однако, как сообщает агентство "Интерфакс", к укладке трубы так и не приступило. "Академик Черский" простоял на "точке" двое суток, после чего возвратился в Калининград. Сейчас он стоит вместе с вспомогательными судами на рейде Куршской косы.

Чем вызван маневры судна, не сообщается.