В мэрии сообщили, на каких улицах Калининграда в среду нет света и воды

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в среду, 9 декабря, в течение дня не будет электричества в домах на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Арсенальная 5,6,7,7а,8,11,12,13,14,15,16,18,20,21, ул. Нижние поля 3,10,17а,б,в.

Холодное водоснабжение в Ленинградском районе прекращено до 15:00 на ул. Красноярской 5; до 17:00 – на ул. Артиллерийской 74,76; ул. Закатной 17; ул. Пирогова 15; ул. Нижние поля 1,5-5б,8,9,12; ул. Верхние поля 1,3-5,7,9,11,12 (частный детский сад).

В Московском районе до 16:00 холодное водоснабжение отключено на ул. Машиностроительной 2; ул. Батальной 1,1а.

В Центральном районе холодной воды не будет до 17:00 по адресам:

ул. Аральская 7

ул. Лужская 2,4,10а

ул. Ст. Серж-та Карташева 68( Дом престарелых и инвалидов),91,93/95,

97/99

ул. Каблукова 11а

ул. Ст. Серж-та Карташева 48.