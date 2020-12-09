Подозреваемый в краже калининградец попался на хранении наркотиков

В Гурьевском районе полицейские проводили обыск в доме 21-летнего местного жителя, подозреваемого в краже. Украденное имущество правоохранители не обнаружили, однако в жилище оказалась крупная партия наркотиков, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД.

Всего полицейские обнаружили 10 полиэтиленовых пакетиков с порошкообразным веществом, коробку с частями растения конопля, более 100 упаковочных материалов и приспособления для употребления наркотических средств. Позже экспертиза установила, что обнаруженный порошок является синтетическим наркотиком мефедрон.

Теперь молодому человеку грозит более суровое наказание – за хранение наркотиков в крупном размере, отметили в пресс-службе полиции.