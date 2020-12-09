В Калининграде выявили 217 случаев коронавируса за сутки

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За сутки в Калининградской области было подтверждено 217 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 13 238 случаев заболевания.

Выздоровели за минувшие сутки 243 человека, за время пандемии - 9956.

За последние сутки в России выявлено 26 190 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 559 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 266 человек.