На пересечении Моспроспекта с ул. Октябрьской установили светофор

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на пересечении Московского проспекта и улицы Октябрьской установили светофор, он заработает в ближайшее время, сообщает пресс-служба городской администрации.

Пересечение Московского проспекта и улицы Октябрьской – одно из самых опасных мест, где регулярно случаются ДТП. Несмотря на имеющуюся дорожную разметку, нерегулируемые переходы на этом перекрестке не решают вопросы движения ни пешеходов, ни водителей.

«Этот участок дороги на пересечении Московского проспекта и улицы Октябрьской вообще считается местом концентрации ДТП, - отметил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Олег Кутин. - Это большой и сложный перекресток, на котором уже неоднократно были дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов. Поэтому было принято решение установить здесь один из пяти светофоров, запланированных в этом году. Специалисты протестируют оборудование, и светофор заработает в ближайшие дни.