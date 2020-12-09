Алиханов объяснил, почему 31 декабря в Калининградской области не будет выходным днем

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Решение объявить 31 декабря выходным днем уже приняли 11 регионов нашей страны, но Калининградская область в это число не войдет. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил губернатор Антон Алиханов.

- Моя позиция простая. Я работать люблю, и мне кажется, что в этом году мы и так уже отдыхали довольно много, - отметил Алиханов и уточнил, что глава региона не может установить полноценный выходной для всех жителей области: - Частному бизнесу мы можем дать только рекомендации, к которым он может прислушаться или нет. Указание властей может касаться только предприятий бюджетной сферы. Но в этом году бизнесу было и есть весьма непросто. И, наверное, он не будет отказываться от целого рабочего дня, а сделает его немного сокращенным. В конце концов, это скажется и на заработной плате людей.

Напомним, что год назад Антон Алиханов объявил последний день года нерабочим для всех бюджетников. Правда, для этого пришлось перенести на 31-е выходной с субботы 28 декабря, которая была рабочей.