В Зеленоградске начали расчищать найденный довоенный бункер

. Фото: Газета "Волна"

В Зеленоградске на площади «Роза ветров» начали расчищать бункер, который обнаружили осенью 2019 года.

Об этом сообщает газета «Волна» со ссылкой на руководителя гостинично-развлекательного центра «Парадокс» Сергея Шаранова.

По его словам после очистки бункер обследуют, изучат несущие способности стен и состояние перекрытий, а также работоспособность систем вентиляции и дренажа.

В планах в подземном сооружении организовать новое арт-пространство, которое заинтересует туристов.

Как сообщает «Волна», весной 2020 года подземное помещение было выставлено на торги. В открытом аукционе с начальной ценой в 1,494 млн рублей было три участника. Победителем торгов стала руководитель столичной арт-группы «BÜRO» Ирина Клочкова, сумма сделки составила 3,66 млн рублей, средства направлены в муниципальный бюджет.