Советчанка зарезала сожителя кухонным ножом

Вечером 7 декабря обитатели квартиры одного из домов по улице Алексея Толстого в Советске проводили время, как умели – за «рюмкой чая». Ближе к ночи что-то такое между уже изрядно нетрезвыми 45-летней женщиной и ее 40-летним сожителем произошло. Что именно – дама сейчас мучительно пытается вспомнить, но в результате она дважды погрузила кухонный нож в грудь «гражданского мужа». Раненый успел добежать до соседки, та позвонила в «Скорую», пострадавшего госпитализировали, но он все равно скончался уже в больнице.

Поножовщицу задержали, допросили, она твердила, что не хотела никого лишать жизни. Но, как сообщили в региональном Управлении СКР, Советский межрайонный следственный отдел все-таки возбудил уголовное дело именно по признакам статьи УК РФ «Убийство». А это в перспективе означает от 6 до 15 лет «зоны».