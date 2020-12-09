14 школьников, 28 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 217 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 165 случаев ОРВИ, 39 случаев пневмонии и 13 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 24 пенсионера;

- 20 получателей услуг ПНИ Советска;

- 28 медицинских работников, в том числе 7 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;

- 10 работающих на промышленных предприятиях;

- 16 сотрудников образовательных учреждений;

- 15 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 5 работников торговли и общественного питания;

- 2 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;

- 2 сотрудника с/х предприятия;

- сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- 2 сотрудника банков;

- сотрудник учреждения культуры;

- сотрудник санатория;

- 58 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 14 учащихся (школы 4, 6,12,Лицей 17, Лицей 23 Калининград, школа Будущего Гурьевск, школа 1 Гусев, Гимназия 1 Советск, школа 6, Лицей 1 Балтийск);

- 3 студента (БФУ, КГТУ);

- 2 воспитанника (д/с 7 Гурьевск, д/с 100 Калининград);

- 13 неработающих.

Всего в области по состоянию на среду, 9 декабря, подтверждено 13238 случаев заболевания.