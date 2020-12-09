14 школьников, 28 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 217 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 165 случаев ОРВИ, 39 случаев пневмонии и 13 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 24 пенсионера;
- 20 получателей услуг ПНИ Советска;
- 28 медицинских работников, в том числе 7 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;
- 10 работающих на промышленных предприятиях;
- 16 сотрудников образовательных учреждений;
- 15 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 5 работников торговли и общественного питания;
- 2 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;
- 2 сотрудника с/х предприятия;
- сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- 2 сотрудника банков;
- сотрудник учреждения культуры;
- сотрудник санатория;
- 58 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 14 учащихся (школы 4, 6,12,Лицей 17, Лицей 23 Калининград, школа Будущего Гурьевск, школа 1 Гусев, Гимназия 1 Советск, школа 6, Лицей 1 Балтийск);
- 3 студента (БФУ, КГТУ);
- 2 воспитанника (д/с 7 Гурьевск, д/с 100 Калининград);
- 13 неработающих.
Всего в области по состоянию на среду, 9 декабря, подтверждено 13238 случаев заболевания.