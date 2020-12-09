Судимый за изнасилование калининградец избил и угрожал убить соседа по коммуналке

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В Калининграде сотрудники патрульно-постовой службы задержали агрессивного жильца коммунальной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Серпуховской. Вечером 6 декабря в полицию позвонил 47-летний мужчина, который рассказал, что его избил и угрожал убийством сосед.

На место прибыл ближайших наряд ППС. Полицейские задержали буйного 19-летнего горожанина и доставили его в отдел. В ходе проверки было установлено, что молодой человек уже был, судим за кражу и изнасилование.

«Подозреваемый на почве ранее возникших личных неприязненных отношений к своему соседу вследствие длительного конфликта подверг мужчину избиению, при этом, держа в руках вилку, он угрожал ему расправой», - рассказали в пресс-службе УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством», максимальная санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.