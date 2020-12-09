Калининградцу грозит до 12 лет колонии за «пьяное» ДТП с погибшим

На жителя Гурьевского района завели уголовное дело за ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в октябре 2019 года на автодороге «Воробьёво - Рощино – Луговое». Пьяный 35-летний водитель «Ауди» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Опель».

В результате столкновения 39-летний пассажир «Ауди» от полученных ранений скончался в машине скорой помощи. Также в аварии пострадал второй пассажир «Ауди» и водитель «Опеля».

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.