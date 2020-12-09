В Калининграде почти 5,9 тысяч человек взяли под меднаблюдение из-за коронавируса

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В Калининградской области за сутки было выявлено 217 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 165 случаев ОРВИ, 39 случаев пневмонии и 13 бессимптомных случаев, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном сайте.

По состоянию на 9 декабря, в области на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 399 576 человек. Всего с начала пандемии подтверждено 13 238 случаев заражения, 9 956 человек выздоровели, 132 пациента умерли.

Сейчас в регионе 5 893 человека остаются под медицинским наблюдением.