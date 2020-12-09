Антон Алиханов: Бюджет области продолжает пополняться на счет роста доходов

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Региональные власти в марте предполагали, что будет снижение поступлений в областной бюджет к концу года - около 15% от плановых доходов, то есть порядка 10% к уровню прошлого года. С апреля налоговые платежи действительно снизились, однако уже с июня у наметилась положительная динамика благодаря серьезным мерам поддержки бизнеса. Об этом в интервью «Интерфакс» заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«По итогам 8 месяцев регион занимал 18 место с ростом налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета. А на 1 ноября объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета увеличился на 5% к уровню 2019 года», - цитирует издание слова калининградского губернатора.

Глава региона отметил, что запас прочности, сформированный в 2019 году, позволил минимизировать влияние новых вызовов, своевременно скорректировать бюджетные обязательства и предусмотреть в текущем году резерв на сумму 2,8 млрд рублей.

«Именно эти деньги вместе с федеральной помощью позволили обеспечить средствами систему здравоохранения, а также поддержать предпринимателей, - сказал Антон Алиханов. - С удовлетворением мы констатируем сегодня, что итогам 10 месяцев этого года бюджет региона не только сохраняет устойчивость, но и продолжает пополняться за счет роста доходов. При этом мы имеем еще не менее 100 млн рублей резерва до конца года».