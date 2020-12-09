В Калининграде за сутки оштрафовали 60 пешеходов-нарушителей

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В Калининградской области сутки инспекторы ГИБДД выявили 60 пешеходов – нарушителей Правил дорожного движения. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Одно из самых опасных нарушений – движение вдоль автотрасс без световозвращающих элементов на одежде. Один из частых видов наездов на пешеходов происходит из-за очень маленькой дистанции, с которой водитель замечает пешехода и остановить машину он уже не в состоянии», - сообщили в полиции.

Также за сутки к административной ответственности привлекли 19 водителей, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам на переходах. Водителям теперь грозит штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей.