Авиакомпания Smartavia в январе 2021 г. начнет полеты из Калининграда в Архангельск

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С января 2021 года авиакомпания Smartavia начнет выполнять субсидируемые рейсы из Калининграда в Архангельск. Полёты запланированы с 16 января по 27 марта один раз в неделю по субботам на воздушных судах Boeing 737-700 в компоновке 148 кресел. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво»

Вылет из Калининграда - в 14:50, прибытие в Архангельск - в 18:20.

Из Архангельска вылет - в 12:30, прилет в аэропорт «Храброво» - в 14:00.

«Планируется, что полеты по маршруту Калининград - Архангельск станут круглогодичными. В зимний период субсидированные рейсы будут осуществляться один раз в неделю, а с наступлением весенне-летней навигации частота полётов будет увеличена», - отметили в пресс-службе калининградского аэропорта.