Оперштаб: В Калининграде за неделю оштрафовали 247 человек за нарушение масочного режима

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За неделю в Калининградской области 247 человек привлекли к административной ответственности за нарушение масочного режима в магазинах и общественном транспорте. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Также сотрудники полиции составили протоколы на троих индивидуальных предпринимателей, а также на юридическое лицо, в помещении которого проводили банкет в запрещенные часы.

«Протоколы были составлены и на пятерых жителей региона, которые не выполняли предписанное им соблюдение режима самоизоляции в течение 14 дней после контакта с зараженными коронавирусом», - добавили в оперштабе.

Напомним, что за несоблюдение масочного режима предусмотрена административная ответственность от предупреждения до штрафа от 1 до 30 тысяч рублей в отношении физических лиц, от30 до 50 тысяч на предпринимателей и от 100 до 300 тысяч рублей на юридических лиц. А за несоблюдение самоизоляции штраф на физических лиц может достигнуть от 15 до 40 тысяч рублей.

Так, на днях суд вынес решение о привлечении владельцев казино к административной ответственности по составленному ранее сотрудниками полиции протоколу. Юридическое лицо оштрафовано на 300 тысяч рублей.