Калининград накроет 7-балльная магнитная буря

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Сегодня Землю накрыло облако плазмы, выброшенное Солнцем еще 7 декабря. По данным Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова (ИЗМИРАН), во второй половине дня 9 декабря возможно усиление магнитной активности.

По прогнозам портала gismeteo.ru, ночью магнитная буря достигнет 5 баллов (из 9 возможных), а к утру четверга - 7-ми. Возмущения сохранятся в течение последующих суток, когда индекс геомагнитной активности будет держаться на уровне 4-6 баллов.

Сайт meteonovosti.ru предупреждает всех, кто страдает метеочувствительностью: очень вероятно возникновение и усиление сосудистых спазмов, приступов стенокардии и бронхоспазма, мигрени, скачков артериального давления, болей в области сердца. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми недугами необходимо предпринять превентивные меры, при себе всегда иметь средства первой помощи, избегать чрезмерных эмоциональных и физических нагрузок.