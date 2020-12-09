Леонид Рошаль - о калининградском «деле врачей»: Убийства не было

Глава Национальной врачебной палата Леонид Рошаль снова выступил в защиту калининградских врачей, обвиняемых в убийстве ребенка.

- Ни одному представителю профессионального сообщества со стороны защиты в Калининграде по делу Сушкевич судья не дал слова. Среди них были ведущие специалисты неонатологи и токсикологи России, - написал Рошаль в Твиттере. - Убийства не было...

Это уже не первое высказывание Рошаля о уголовном преследовании экс-руководителя роддома № 4 Елены Белой и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элины Сушкевич. В июне 2020 года, обращаясь к Президенту России Владимиру Путину, Леонид Рошаль заявил, что такого не было с 1953 года, тем самым напомнив историю преследования советских врачей за якобы спланированные убийства представителей политической элиты страны.

Также Рошаль подвергал сомнениям экспертизу, которая находятся в материалах дела.