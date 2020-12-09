Туристы массово отменяют новогодние путевки в Питер и бронируют отели в Калининграде

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На пресс-конференции в Екатеринбурге президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что россияне отменяют туры в Северную столицу. Причина - введенные в Санкт-Петербурге ограничения из-за пандемии коронавируса.

- Ограничения привели к массовым аннуляциям туров в Санкт-Петербург. Для турбизнеса это серьезный удар. Многие туристы планировали посетить этот город, - цитирует Игнатьева агентство ТАСС.

В частности, в Питере с 30 декабря по 10 января закрыты музеи, выставки, концерты. Кроме того, приостанавливается перевозка пассажиров автобусами по туристическим маршрутам. Серьезные ограничения введены и в отношении предприятий общественного питания. Как сообщается, с 30 декабря по 3 января кафе и рестораны смогут работать только на вынос, с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января общепит будет работать с 6 утра до 19:00.

Некоторые туристы, по словам Андрея Игнатьева, требуют деньги за отмененные туры, другие переориентировались на отдых в других регионах, в частности, на Калининградскую область.

Тем временем в Калининграде ситуацию с распространением коронавирусной инфекции также не назовешь благополучной. Почти ежедневно фиксируется новый рекорд по числу заболевших ковидом. Так, за последние сутки в регионе зарегистрировано 217 случаев заболевания. На 9 декабря нарастающим итогом выявлено 13 238 случаев коронавируса. Выздоровели 9956 человек, умерли 132.