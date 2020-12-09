Уголовница обворовала пожалевшего ее калининградца

В Калининграде 66-летний горожанин свел уличное знакомство с 48-летней дамой. Звучит уже настораживающее, не правда ли? Дальше – больше.

Узнав, что бедной женщине негде приклонить голову, добросердечный пенсионер привел ее к себе домой. Потом ненадолго отлучился в соседнюю комнату, а когда вернулся, гостья неожиданно объявила, что лучше поживет у своего знакомого. Удерживать ее хозяин жилища не стал, но вскоре после того как вновь остался один, обнаружил пропажу лежавшего доселе на диване смартфона. Пришлось идти в полицию.

Подозреваемую задержали, но она таки успела через мобильное приложение перевести на свою банковскую карту все пенсионные сбережения доброго самаритянина - 10 тысяч рублей. Что ж. удивляться тут нечему, ведь как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, воровка ранее уже была судима. Теперь ей грозит очередной срок - до 6 лет лишения свободы.

Подобрал, обогрел, обобрала…