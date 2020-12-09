«Температура то есть, то нет»: Вера Таривердиева заболела коронавирусом

Вера Таривердиева. Фото: Александр КАТЕРУША

Директор Кафедрального собора, многолетний организатор фестиваля органной музыки Вера Таривердиева заразилась коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

"Моя новость дня: у меня подтвердился ковид. В воскресенье вечером поднялась температура. В понедельник вызвала врача. Взял мазки. Сегодня сообщили, что тест положительный. Температура то есть, то нет. Самочувствие на удивление нормальное. Запахи чувствую. Но теперь выходить уже не могу", - написала Таривердиева.

Она добавила, что не сможет попасть на открытие "Декабристских вечеров" в Кафедральном соборе, которое запланировано на 13 декабря, а также на концерт Филиппа Чижевского 16 декабря.

Многочисленные друзья Веры Таривердиевой желают ей скорейшего выздоровления. Присоединяется к этим пожеланиям и "Комсомольская правда" в Калининграде.