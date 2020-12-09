Калининградский экспорт превысил 10 процентов за полгода

Калининградский губернатор 9 декабря принял участие в обсуждении лучших региональных экспортных практик на международном экспортном форуме «Сделано в России». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Антона Алиханова, наша область входит в число 25 субъектов РФ, которые в этом году демонстрируют стоимостной рост экспорта – данный показатель за полгода составил почти 10%. На руку местным экспортерам играет эксклавное положение региона, близость зарубежных рынков, удобная транспортная логистика, а особенно специальный режим Особой экономической зоны.

Положительным трендом Алиханов назвал увеличение экспорта услуг и возможность развития эффективных взаимоотношений с приграничными территориями. Он напомнил, что регион является участником двух программ приграничного сотрудничества «Россия-Польша» и «Россия-Литва» с общим объем финансирования порядка 89,5 миллиона евро. Предполагается, что реализация туристических проектов в рамках этих программ позволит увеличить турпоток в Калининградскую область не менее чем на 60 тысяч человек.

Экспорту услуг, по мнению губернатора, ожидаемо будет способствовать стартовавшая в регионе программа по вовлечению объектов культурного наследия в экономику.

Также Антон Алиханов рассказал о развитии транзитного коридора через территорию области. Объем контейнерных перевозок в сообщении Китай – Европа – Китай по Калининградской железной дороге за 11 месяцев 2020 года вырос в 4,3 раза к аналогичному периоду 2019-го. И ожидается, что в следующем году он увеличится более чем втрое.