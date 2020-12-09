Калининградец ушел с работы и пропал без вести

Сергея Газеева коллеги и родные не видели с 6 декабря. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции по Центральному району Калининграда разыскивает без вести пропавшего Газеева Сергея Владимировича, 1968 года рождения. Мужчина около 11 часов утра 6 декабря ушел с места работы на улице генерал-лейтенанта Захарова, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 196 см, сутулый, плотного телосложения, лицо овальное, волосы короткие темные с сединой, глаза голубые, борода рыжего цвета, на левой ноге шрам от операции по перелому лодыжки. Был одет в серый спортивный костюм «Адидас», серо-зеленую ветровку на молнии, длиной чуть ниже пояса, на ногах ботинки камуфляжной расцветки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Газеева, просят обратиться в полицию по телефонам: 55-22-02, 55-20-98, 8-911-477-71-16, 02 или 102.