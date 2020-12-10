За год на взятках поймали 12 калининградских правоохранителей

Как рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко, в текущем году в производстве следователей находилось 125 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. Из этого количества было окончено производством – 47 дел.

В общем массиве преобладают дела о даче взятки – 10; получении взятки – 3, мелком взяточничестве – 4, мошенничестве – 3. К уголовной ответственности привлечено 35 лиц, в том числе 12 сотрудников правоохранительных органов, 2 должностных лица органов местного самоуправления, 3 управленца в коммерческих организациях.

В целях обеспечения исполнения приговора в части возможного штрафа и возможной конфискации имущества следствием был наложен арест на имущество на общую сумму свыше 273 миллионов рублей.