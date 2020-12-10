В Голландии взорвали три магазина Biedronka

В Нидерландах произошли взрывы в магазинах нежно любимой калининградцами торговой сети Biedronka («Божья коровка»).

Глубокой ночью 8 декабря пострадали супермаркеты в Алсмере, что в окрестностях Амстердама, и в Хесвейк–Динтере. А наутро 9 декабря грохнуло в магазине, расположенном в торговом центре в Бевервейке – также недалеко от Амстердама.

К счастью, обошлось без пострадавших, тем не менее, замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что МИД ожидает безотлагательного и подробного расследования и обеспечения от властей Нидерландов безопасности граждан Польши.

Как добавили в Польском культурном центре в Калининграде, зачастую магазины «Бедронки» находятся в собственности голландских курдов. Так, заведение в Алсмере принадлежит футболисту Мохамеду Махмуду.