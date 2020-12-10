Калининградка на «Ауди» поочередно таранила четыре машины

Автоледи пошла на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Лишение свободы сроком до 2 лет грозит 21-летней жительнице Гусева, которая 20 июля управляя автомобилем «Ауди», на 64 километре трассы «Калининград - Черняховск – Нестеров» решила обогнать грузовика «Вольво».

При этом королева скорости не заметила двигавшийся навстречу КИА, в который и врезалась, зацепив заодно и следовавшую за «корейцем» БМВ. Но это еще не все. Злополучную «Ауди» отбросило на грузовик, отскочив от него, легковушка вновь оказалась на встречной полосе и там ударила очередную жертву – «Рено». Его водителю и досталось сильнее всего: молодой мужчина был госпитализирован с переломами.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.