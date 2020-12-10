В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 10 декабря, в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 15 часов света не будет в Центральном районе на ул. Беланова 51-59, 71-75, 77-85.

В Ленинградском районе до 18 часов свет отключен на ул. С. Тюленина 17-19; ул. Фрунзе 6,6а,6в,11а; ул. 9 апреля 21, до 21 часа – на ул. Тельмана 59-79,76-98.

Холодное водоснабжение в Центральном районе прекращено до 15 часов по адресам:

пр. Советский 194-196, 100-204

ул. Белостокская 3-25, 2-20

ул. Гурьева 5-53, 10-32

ул. Полецкого 40-114, 38-119.