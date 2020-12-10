В Калининграде пройдет третий этап оценки популяционного иммунитета к COVID-19

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В Калининградской области с 14 по 18 декабря пройдет третий этап исследования популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Для участия в проекте приглашаются волонтеры предыдущих этапов.

«Письмо с приглашением и специальной ссылкой поступит на адрес электронной почты, указанный при заполнении анкеты на первом этапе. По ссылке необходимо выбрать удобное время для визита в пункт взятия крови. Рассылка приглашений начнется 11 декабря», - сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что Результаты обследования волонтер получит на свою электронную почту.