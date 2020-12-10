15 педагогов, 16 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области выявили 203 случая коронавируса. Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, в структуре заболевания 149 случаев ОРВИ, 43 случая пневмония и 11 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 41 пенсионер;

- 1 получатель услуг и 3 сотрудника ПНИ Советска;

- 16 медицинских работников, в том числе 2 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;

- 6 работающих на промышленных предприятиях;

- 15 сотрудников образовательных учреждений;

- 17 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 12 работников торговли и общественного питания;

- 4 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;

- сотрудник с/х предприятия;

- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника банков;

- сотрудник предприятия бытовых услуг;

- сотрудник гостиницы;

- сотрудник охранного предприятия;

- 50 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 8 учащихся (школы 6, 56, лицей 49, Ганзейская ладья Калининград, СОШ Пионерского, СОШ 1 Светлый, Лицей 5 Советск, Лицей 7 Черняховск);

- 3 студента ( РАНХиГС, училище олимпийского резерва)№

- 4 воспитанника д/с 2,44,115,122 г. Калининграда;

- 2 ребёнка до года и 1,5 лет;

- 13 неработающих.

Всего в области по состоянию на четверг, 10 декабря, зарегистрирован 13 441случай заболевания.