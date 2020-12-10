15 педагогов, 16 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области выявили 203 случая коронавируса. Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, в структуре заболевания 149 случаев ОРВИ, 43 случая пневмония и 11 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 41 пенсионер;
- 1 получатель услуг и 3 сотрудника ПНИ Советска;
- 16 медицинских работников, в том числе 2 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;
- 6 работающих на промышленных предприятиях;
- 15 сотрудников образовательных учреждений;
- 17 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 12 работников торговли и общественного питания;
- 4 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;
- сотрудник с/х предприятия;
- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника банков;
- сотрудник предприятия бытовых услуг;
- сотрудник гостиницы;
- сотрудник охранного предприятия;
- 50 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 8 учащихся (школы 6, 56, лицей 49, Ганзейская ладья Калининград, СОШ Пионерского, СОШ 1 Светлый, Лицей 5 Советск, Лицей 7 Черняховск);
- 3 студента ( РАНХиГС, училище олимпийского резерва)№
- 4 воспитанника д/с 2,44,115,122 г. Калининграда;
- 2 ребёнка до года и 1,5 лет;
- 13 неработающих.
Всего в области по состоянию на четверг, 10 декабря, зарегистрирован 13 441случай заболевания.