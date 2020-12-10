Отставание по срокам строительства школы на Рассветной ликвидируют весной 2021 года

. Фото: мэрия Калининграда

Отставание по срокам строительства новой школы на улице Рассветной в микрорайоне Сельма не ликвидировано, однако подрядчик сможет полностью наверстать упущенное время и выйти на плановые показатели в марте-апреле 2021 года. Об этом сообщил председатель комитета территориального развития Артур Крупин.

Строительство школы началось в апреле этого года. По словам Крупина, в ноябре у генподрядчика возникли небольшие трудности на 1-м блоке, где у противорадиационного перекрытия достаточно сложная плита, армирование требовали большего приложения сил и времени. Если же говорить о 2,3,4-ом блоках, то на них, по мнению Артура Крупина, темп у строителей очень высокий. И, если бы не то отставание, которое объективно возникло на первоначальном этапе при устройстве свайного основания, то подрядчик шел бы в установленном графике.

Напомним, школа на Сельме рассчитана на 1725 учащихся. По данным городских властей, учебное учреждение значительно улучшит ситуацию в микрорайоне в плане доступности школьного образования.