Калининградец получил 7,5 лет колонии за разбойное нападение

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Жителя Калининграда приговорили к 7,5 годам лишения свободы а разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

31 августа этого года в подъезде дома на ул.9 Апреля злоумышленник напал на несовершеннолетнюю девушку. Приставив к ее шее нож, он сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком и скрылся. Ущерб составил 13,7 тысяч рублей.

Ранее мужчина уже был дважды судим, что стало отягчающим обстоятельством.

Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.