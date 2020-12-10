Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Калининградской области за сутки было выявлено 203 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 15-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 138 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ - 3
Озерский городской округ - 2
Балтийский городской округ – 2
Пионерский городской округ -1
Гвардейский городской округ – 9
Гурьевский городской округ – 1
Светловский городской округ –7
Зеленоградский городской округ – 3
Светлогорский городской округ - 3
Славский городской округ – 1
Краснознаменский городской округ - 1
Советский городской округ – 13
Черняховский городской округ – 9
Неманский городской округ - 10