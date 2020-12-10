Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининградской области за сутки было выявлено 203 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 15-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 138 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ - 3

Озерский городской округ - 2

Балтийский городской округ – 2

Пионерский городской округ -1

Гвардейский городской округ – 9

Гурьевский городской округ – 1

Светловский городской округ –7

Зеленоградский городской округ – 3

Светлогорский городской округ - 3

Славский городской округ – 1

Краснознаменский городской округ - 1

Советский городской округ – 13

Черняховский городской округ – 9

Неманский городской округ - 10