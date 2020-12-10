Ул. Автомобильную в Калининграде отремонтируют за 82 млн рублей

Администрация Калининграда выделила 82 млн рублей на ремонт улицы Автомобильной. Об этом сообщается на странице горадминисрации в «Фейсбук».

Работы начнутся с 1 марта 2021 года, до конца этого года власти намерены выбрать подрядчика.

Проезжую часть на Автомобильной планируют довести до нормативных 7 метров, а также построят сеть ливневой канализации. Появятся на улице и тротуары шириной 2,5 метра, а также велодорожка.

Проектом также предусмотрено обустройство парковки, заездных карманов для общественного транспорта, устройство переходной полосы на перекрестке с Батальной, а также обустройство уличного освещения.