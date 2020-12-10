Калининградец украл платежный терминал у родственника-бизнесмена

Днем 7 декабря с огороженной территории дома по улице Баумана в Калининграде исчез платежный терминал. Об этом в полицию сообщил индивидуальный предприниматель, который занимается установкой и обслуживанием подобного оборудования.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска Ленинградского РОВД установили вора - им оказался 31-летний, ранее уже судимый за кражу горожанин. И что самое интересное - родственник потерпевшего!

- Он подобрал ключ, проник на участок завладел терминалом и вместе с ним направился в ближайший пункт приема металлолома, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Однако в пункте заподозрили неладное и обслужить подозрительного клиента отказались. Тогда раздосадованный мужик расколотил злополучный агрегат на части – и обломки вторчерметчики приняли без лишних вопросов. Вырученных денег как раз хватило на выпивку перед грядущей отсидкой: похитителю грозит до 2 лет «зоны».

Если только обокраденный родственник не сжалится и простит…