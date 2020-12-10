Три тысячи калининградцев получили бесплатные лекарства для лечения коронавируса и ОРВИ

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области около трех тысяч пациентов получили бесплатные лекарства для лечения респираторных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В областном Минздраве рассказали, что амбулаторные пациенты с подтвержденным коронавирусом получают препараты на дому по показаниям после осмотра врача.

«Больные ОРВИ и пневмониями обеспечиваются лекарствами либо на дому при его посещении медработником, либо на приеме у врача-терапевта в поликлинике», - отметили в министерстве.

Помимо этого, бесплатные препараты для амбулаторного лечения могут выдавать и приемные покои стационаров, если пациенту, которого доставили на исследование, не была показана госпитализация. Все лекарства выдаются строго под роспись.