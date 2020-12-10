Прокурор потребовал лишить водительских прав двоих калининградцев, страдающих алкоголизмом

В Правдинском районе прокурор требует в судебном порядке лишить двух местных жителей водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В ходе проверки прокуратура установила, что двое мужчин находятся под диспансерным наблюдением в связи с заболеванием, вызванном употреблением алкоголя. При этом лица, страдающие алкоголизмом, не имеют право управлять автомобилей в соответствие с федеральном законодательством.

«Выявленные нарушения влияют на безопасность дорожного движения и создают опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан», - отметили в пресс-службе суда, добавив, что иски прокурора приняты к производству.