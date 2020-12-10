В Калининграде уголовник попался на краже топлива из машин

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде полицейские задержали мужчину, похищавшего топливо из припаркованных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД

Сотрудники ППС, объезжая улицу Ялтинскую, заметили мужчину, который со шлангом и 3 канистрами сливал бензин с легковушки. Увидев полицейский, злоумышленник попытался скрыться, но его задержали. В канистрах было 80 литров топлива, который он успел слить.

На ранее судимого 30-летнего калининградца завели уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.