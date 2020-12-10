Калининградские конькобежцы завоевали восемь медалей всероссийских соревнований

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Твери прошел третий этап национального первенства по шорт-треку. На базе местного ледового центра «Юбилейный» соперничали более ста представителей Санкт-Петербурга, Смоленской, Тверской и Калининградской областей.

Воспитанники региональной спортивной школы по зимним видам спорта отличились в детском и младшем возрасте, завоевав шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую награду.

Среди 25 соперников не старше 11 лет трижды первым на финиш дистанций 222, 333 и 500 метров пришёл Амир Ахметов. Среди девушек в этом дивизионе Дарья Рудик стала третьей на 222 метрах, второй на 333 метрах и первой на половине километра. В младшей возрастной категории среди 25 атлетов не старше 13 лет Таисия Жеребьева (на фото в центре) стала первой в забегах на 500 и 777 метров.

Это были отборочные соревнования, победители и призёры которых выступят на полуфинальном этапе, который запланирован на февраль 2021 года в Саранске.