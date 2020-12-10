В Калининграде уголовница обворовала продавщицу магазина

В отдел полиции по Центральному району Калининграда обратилась 36-летняя горожанка, которая сообщила, что утром в магазин одежды на улице Захарова вошла незнакомка и попросила показать ей одну из курток. Доставая товар, продавщица увидела, как предполагаемая покупательница вытащила ее кошелек из стоявшей на прилавке сумки. Погоня оказалась безуспешной – воровка бегала очень быстро…

- В ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий подозреваемая была задержана сотрудниками угрозыска, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Калининградской области. - Предварительным следствием также установлено, что в феврале ранее уже судимая за кражи и хранение наркотиков 28-летняя калининградка в баре на улице Театральной познакомилась с 44-летним боцманом, у которого, после совместного распития алкогольной продукции похитила мобильный телефон.

Так что, еще сравнительно молодой, но уже вполне опытной уголовнице в этот раз придется держать ответ сразу по двум статьям УК РФ – «Кража» и «Грабеж».Хотя вполне может статься, по ходу продолжающегося расследования всплывут еще какие-то эпизоды ее криминальной биографии.