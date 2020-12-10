Полиция объявила в розыск пропавшего 15-летнего подростка

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Ленинградского района Калининграда объявил в розыск 15-летнего Станислава Доброхотова. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 6 декабря подросток ушел из дома на улице Горького и по настоящее время не вернулся. Ранее он неоднократно уходил из дома.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 180 см, волосы тёмные, коротко стриженные, глаза карие, худощавого телосложения.

Был одет: чёрно-голубой пуховик, штаны джоггеры камуфляжного цвета, зелёные кроссовки.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502, 554-503 (дежурная часть), 554-601, 554-602 либо 02 (102 с мобильного).