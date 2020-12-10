В Калининградской области собрали рекордный урожай зерна и рапса

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Суммарный валовой сбор озимого и ярового рапса составил 155 тысяч тонн в первоначально оприходованном весе при средней урожайности 36 центнеров с гектара. С учетом процента рефракции (процент уменьшения на влажность и сорность) в весе после доработки ожидается 147 тысяч тонн рапса.

- Это очередной рекордный для региона урожай. Рекорд 2019 года – 118,8 тысяч тонн, – рассказала на совещании регионального правительства министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

Сои – стратегически важной культуры – собрали около 4,6 тысячи тонн при средней урожайности 30 центнеров с гектара.

По оперативным данным Министерства сельского хозяйства РФ, наша область удерживает лидирующие позиции в России по урожайности масличных культур.

На данный момент зерновых и зернобобовых культур в регионе намолотили 824 тысячи тонн при средней урожайности 60 центнеров с гектара.

- С учетом процента рефракции планируем получить 730 тысяч тонн зерна – также исторически рекордный показатель, – заявила Наталья Шевцова. – По основной группе зерновых культур ожидаем 485 тысяч тонн пшеницы, около 48 тысяч тонн ячменя и 175 тысяч тонн кукурузы.