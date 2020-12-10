В Калининграде перекрыто движение из-за ДТП на Двухъярусном мосту

ДТП на Двухъярусном мосту Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде снова ДТП на Двухъярусном мосту. Как пишут очевидцы из сообщества автомобилистов Калининградской области, столкновение произошло в районе 15:00, после чего одна полоса движения по направлению к улице Железнодорожной была надолго перекрыта.

Судя по фото «Форд Мондео» «догнал» «Хендай Элантра». Автомобилистов-комментаторов эта ситуация сильно разозлила. По их мнению, авария «позорная», а ее виновник мог бы решить вопрос на месте, предложив денежную компенсацию. Якобы после этого столпотворения на мосту получилось бы избежать.