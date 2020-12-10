В Калининграде ушел в отставку еще один заместитель мэра города

Мэрия остается без главного коммунальщика накануне холодов и снегопадов Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде уволился второй вице-мэр за неделю. Если 3 декабря стало известно, что со своего поста уходит председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев, то теперь пришла новость об увольнении председателя комитета городского хозяйства Александра Купцова.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии города, Купцов написал заявление об увольнении по собственному желанию еще в понедельник.

- Исполнять обязанности Александра Купцова временно будет начальник управления жилищного и коммунального хозяйства Татьяна Урядникова, - завила начальник пресс-службы Инна Вербицкая. – После возвращения с больничного это место займет заместитель председателя комитета Юрий Кондратьев.

Напомним, на одном из последних оперативных совещаний глава администрации города Елена Дятлова критиковала Купцова и намекнула на скорые кадровые перестановки.