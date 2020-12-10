В Калининграде 320 квартир остались без воды и тепла

В Калининграде больше трех сотен квартир остались без воды и тепла из-за аварии на теплопункте. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе городской администрации, ЧП произошло на набережной Карбышева.

- Речь идет о доме №4-6 на набережной Карбышева, - подтвердили в пресс-службе. – Из-за утечки на теплопункте дома с единой системой отопления около 320 квартир сейчас временно отключены от отопления и воды.

В мэрии добавили, что аварийная бригада уже занимается решением проблемы, и вскоре последствия чрезвычайного происшествия будут устранены.