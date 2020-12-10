В Калининграде подрядчик «покрасил плинтус» памятнику Шиллеру

Памятник Шиллеру с голубым "плинтусом" Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде подрядчик, занимавшийся ремонтом клумбы перед памятником Шиллеру, что напротив Драмтеатра, решил проявить инициативу и покрасил постамент в бело-голубой цвет. После того, как фото обновленной кенигсбергской скульптуры, созданной Станислаусом Кауэром, появилось в соцсетях, комментаторы предположили, что подрядчик недавно делал квартирные ремонты, поэтому по инерции и тут решил приделать голубой «плинтус».

Узнав об этом, в мэрии поспешили исправить ошибку.

- Мы связались с подрядчиком, - сообщили в пресс-службе мэрии. – Это действительно была его инициатива. Он уже все исправил и перекрасил тумбу в светло-серый цвет, то есть в такой же, как и до ремонта.