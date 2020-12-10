В Калининграде у ботанического сада похитили уникальный канализационный люк

Исчезнувший канализационный люк с ошибкой литейщика Фото: «Калининградская правда».

В Калининграде вандалы похитили очередной кенигсбергский люк. Однако на этот раз пропал действительно уникальный предмет. Как сообщил «Комсомолке» обнаруживший пропажу историк-мистик Сергей Трифонов, во время производства чугунной крышки была допущена очень странная ошибка.

- Этот люк, изготовленный компанией «Odin Werk» в 1937 году, выполнял свои функции недалеко от ботанического сада, - говорит Трифонов. – Люк уникальный! В дате производства одна цифра была перевернута наоборот. 8 декабря его похитили вместе с оголовником. Вероятно, это люди, которые догадываются о его стоимости, и люк явно будет переправлен за границу и попадет в чью-то коллекцию. Он единственный из пяти тысяч, изготовленный с ошибкой литейщика (известно, что мастер был наказан за это дело). Вероятно, это вообще единственная ошибка за всю историю кенигсбергского литейного дела.

Трифонов отмечает, что ранее уже предупреждал городские музеи, что крышку необходимо забрать в коллекцию, заменив аналогом. Историк уже написал заявление в полицию о пропаже.

- Я еще раз отмечу, что цена на этот люк колоссальна, потому что он был отлит с ошибкой в городе, которого уже нет, - добавил Трифонов.