Оправданные по "делу врачей" Белая и Сушкевич планируют вернуться на работу

Элина Сушкевич (слева) и Елена Белая со своими адвокатами в зале суда. Фото: Александр Матвеев

Вечером в четверг, 10 декабря, в Калининградском областном суде завершился громкий процесс по «делу врачей». Присяжные оправдали бывшую главу роддома №4 Елену Белую и врача-неонатолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич, которых обвиняли в совершении убийства новорожденного 6 ноября 2018 года.

После того, как заседание завершилось, Белая и Сушкевич сообщили журналистам о планах как можно скорее вернуться на работу.

- Пусть коллеги посмотрят мне в глаза, - обронила Елена Белая.

Элина Сушкевич уточнила, что хочет приступить к выполнению обязанностей в региональном перинатальном центре как можно скорее. Однако сначала ей предстоит пройти медосмотр в связи с эпидемиологической обcтановкой.

- Я знаю, что на работе меня ждут, считали, наверное, дни. Я, конечно, по всем скучаю, полтора года мы не виделись, хочется работать, - сказала Сушкевич. - Я надеюсь, что ни одному родителю, ни одному человеку не придет в голову, не закрадется даже такая мысль, что врачи могут убить его ребенка.