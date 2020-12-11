На улице Рокоссовского в Калининграде впервые после начала реконструкции включили освещение

Уличное освещение на Рокоссовского Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде на улице Рокоссовского, где идет масштабная реконструкция пешеходной зоны, вечером 10 октября впервые зажгли фонари. Ранее вечерняя смена рабочих укладывала тротуарную плитку при свете прожекторов.

Напомним, в начале этой недели глава города Адрей Кропоткин и глава администрации Елена Дятлова раскритиковали подрядчика и заявили, что он, скорее всего, не сможет сдать объект до конца этого года. Оба представителя мэрии заявили, что компании грозят крупные штрафы.

Компания «Мириам», выполняющая работы по реконструкции, должна была открыть отрезок улицы от Черняховского до Соммера уже 10 декабря, то есть сегодня. Цена этого контракта составила 68,6 миллиона рублей.